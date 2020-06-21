شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر التصنيع تتراجع 94% خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة التصنيع الوطنية، المُعلنة اليوم الأحد، انخفاضاً في الخسائر بنسبة 94% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 76.5 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 1.3 مليار ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة إن تراجع الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى الخسارة "غير النقدية" الناتجه من إعادة تقييم العمليات غير المستمره من نشاط شركة كرستل المحتفظ به لغرض البيع خلال الربع الاول من عام 2019

Advertisements

وفي المُقابل، حققت الشركة تراجعاً في الأرباح التشغيلية إلى 38 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 304 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وتراجعت المبيعات إلى 659.4 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 739.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.6 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 1.2 مليار ريال في العام 2018.