شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسماك ترتفع 19% بالربع الأول لزيادة المصاريف العمومية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة السعودية للأسماك، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 19.1% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 11 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 9.2 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الخسارة التشغيلية إلى 9.7 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 8.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وقالت الشركة إن ارتفاع الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل ومصاريف أسطول الصيد والمزارع نتيجة ما قامت بها الشركة مؤخراً من أعمال صيانة وتعيين طاقم عمل جديدة تحضيرا لبدء تشغيل وحدات العمل المتوقفة.

وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 10.2 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 5.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 33 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 37.3 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2019 إلى ارتفاع المبيعات وهامش الربح وكذك انخفاض كل من مصاريف المصانع ومصاريف المزارع بنسبة 57% و23% على التوالي، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي من إعادة تقييم مخصصي الزكاة ومخزون قطع الغيار.