شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "معادن" توقع اتفاقيات إعادة تمويل وإعادة جدولة لمديونياتها السابقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، عن توقيع شركتها التابعة "شركة معادن وعد الشمال للفوسفات" اتفاقيات لإعادة جدولة مديونيتها العائدة لصندوق الاستثمارات العامة والذي أحال مديونيته إلى المؤسسة العامة للتقاعد، بالإضافة إلى إعادة تمويل المديونية العائدة لمجموعة من البنوك التجارية والمؤسسات المالية.

وقالت معادن، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن قيمة التمويل والجزء المعاد جدولته تبلغ 15.3 مليار ريال (4.1 مليار دولار أمريكي)، فيما تبلغ قيمة إعادة التمويل 8.6 مليار ريال (2.3 مليار دولار أمريكي) والمبلغ المعاد جدولته 6.7 مليار ريال (1.8 مليار دولار أمريكي).

ومن المُقرر أن تتم عمليات إعادة الجدولة باستخدام عائدات التمويل الجديدة والمقدمة من مجموعة بنوك تجارية.

وبحسب البيان، ستكون الجهات الممولة هي المؤسسة العامة للتقاعد، مصرف الإنماء، بنك الجزيرة، بنك البلاد، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي البريطاني وبنك الرياض.

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وأفادت معادن، بأن أسباب إعادة جدولة التمويل هي الرغبة في الحصول على شروط تمويلية أفضل تعكس وضع التدفقات النقدية لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات.

يُذكر أن مدة التمويل قبل الجدولة كانت تسهيل مدته 16.5 عام يُسدد عن طريق أقساط نصف سنوية ابتداءً من 31 ديسمبر 2018، في حين أصبحت مدة التمويل الجديدة تسهيلات مرابحة مدتها 15 عامًا تُسدد على أقساط مجدولة نصف سنوية تبدأ من 30 يونيو 2022، وتسهيلات وكالة مدتها 15 عامًا تُسدد على أقساط مجدولة نصف سنوية تبدأ من 30 يونيو 2022، بالإضافة إلى تسهيلات تجارية مدتها 15 عامًا تُسدد على أقساط مجدولة نصف سنوية تبدأ من 30 يونيو 2022.

يُذكر أن شركة معادن وعد الشمال للفوسفات مملوكة بنسبة 60% لشركة معادن و25% لشركة موزاييك و15% لشركة سابك.

والجدير بالذكر بأن رئيس مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية "معادن" ياسر الرميان يشغل منصب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، وأيضاً عضو مجلس إدارة الشركة عبدالله العيسى يرأس مجلس إدارة بنك الرياض، كما ترأس السيدة لبنى العليان مجلس إدارة بنك ساب.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 353.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر 127.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.