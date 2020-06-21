شكرا لقرائتكم خبر عن طيبة للاستثمار تستكمل إجراءات بيع حصتها في إحدى الشركات الصناعية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة طيبة للاستثمار عن استكمال إجراءات بيع كامل حصة طيبة في إحدى الشركات الصناعية، وهي شركة واحة الألياف الزجاجية "شركة مساهمة مقفلة زميلة" التي تملك طيبة ما نسبته 29.50% من رأسمالها.
وقالت طيبة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن إجراءات البيع تأتي تمشياً مع توجهاتها وخطتها الإستراتيجية الرامية إلى التخارج من بعض استثماراتها في الشركات الأخرى المختلفة عن نشاطها الرئيسي والتركيز على نشاط الاستثمار والتطوير العقاري.
وبحسب البيان، سيظهر الأثر المالي لهذا البيع وينعكس على القوائم المالية لطيبة بعد الإنتهاء من الإجراءات النظامية.
وأفادت طيبة بأن جزء من هذا الأثر المالي هو عكس قيمة مخصص حصة طيبة من ضمان القرض الممنوح من صندوق التنمية الصناعية السعودي لشركة واحة الألياف الزجاجية البالغ قيمته 67.82 مليون ريال، والذي سبق لطيبة تكوينه مقابل الضمان المذكور وفق ما تم الاعلان عنه ضمن نشرة اعلان النتائج المالية السنوية لطيبة عن العام المالي 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 50.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 31.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2019.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2020 إلى انخفاض المصروفات العمومية والادارية وانخفاض حصة الشركة فى خسائر الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية وتحقيق ربح نتيجة بيع كامل حصة الشركة في احدى الشركات التابعة المصنفة كأصول متاحة للبيع فى العام السابق 2019.
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