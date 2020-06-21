شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصناعة الكويتية تُمدد تراخيص العقود الدائمة والمؤقتة 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر مدير عام الهيئة العامة للصناعة الكويتي عبدالكريم تقي قرارا إداريا بشأن تمديد التراخيص والعقود الدائمة والمؤقتة المنتهية مدتها عدا المخالفة، اعتبارا من تاريخ 12 يونيو 2020 ولمدة 3 أشهر، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى تسهيل بيئة العمل في القطاع الصناعي.

ونصت المادة الثانية من القرار على انه على جميع القطاعات والإدارات المختصة بتنفيذ هذا القرار والعمل بمقتضاه اعتبارا من تاريخ صدوره، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

واستند تقي في قراره إلى قانون الصناعة وتعديلاته، لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، وإلى تعاميم ديوان الخدمة المدنية بشأن تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة (احترازيا) بسبب فيروس كورونا المستجد، وتمديد العمل بأحكام تعميم ديوان الخدمة المدنية، والقرار الإداري بتاريخ 1 أبريل 2020، وتحقيقا للمصلحة العامة.