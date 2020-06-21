"اتحاد مصارف الكويت" يُعدِّل مواعيد استقبال العملاء في البنوك

شكرا لقرائتكم خبر عن "اتحاد مصارف الكويت" يُعدِّل مواعيد استقبال العملاء في البنوك والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن اتحاد مصارف الكويت عن تعديل مواعيد استقبال العملاء في البنوك الكويتية اعتبارا من يوم الأحد لتبدأ من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 1:00 ظهرا، بحسب بيان على موقعه الرسمي.
يشار إلى أن اتحاد مصارف الكويت أكد في مايو الماضي حرص البنوك، منذ بداية الأزمة، على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وإجراءات التعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يتّسق وتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية بهذا الشأن.
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