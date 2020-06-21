شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أول سعودية بمنصب "شبه قضائي" في هيئة المنافسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر مجلس الهيئة العامة للمنافسة السعودية (منافسة) قراراً بتعيين أستاذة القانون الدكتورة أروى الجلال، عضوا في لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، كأول امرأة سعودية تتقلد منصبا شبه قضائي في المملكة.

وفي الوقت الحالي، تعمل الجلال أستاذاً مساعداً في قسم القانون الخاص في جامعة الملك سعود، في تخصص (قانون تجاري وتأمين).

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وتستهدف "منافسة" المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية التي بدورها تمكن المنشآت من التنافس بحرية وعدالة.

وتتيح منافسة لجميع المنشآت والشركات وللمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة في قطاعات الأعمال في المملكة.

وتصدر "منافسة" موافقاتها على ممارسة الاندماج والاستحواذ لضمان عدم تعارضها مع الضوابط والتنظيمات التي تستهدف محاربة الممارسات الاحتكارية، من خلال نظام المنافسة واللائحة التنفيذية للنظام في السعودية.