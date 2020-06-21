شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يمول مشروعات للتنمية المجتمعية والبشرية بـ2,3مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز قد مول مشروعات في مجال تحسين البنية الأساسية والتنمية المجتمعية بأكثر من 2,3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2020 ، مشيرة إلي أن الجهاز قام بتنفيذ هذه المشروعات من خلال اتفاقيات دولية ومنح مقدمة من العديد من الدول المانحة والمؤسسات الدولية التي ضاعفت التمويل المقدم للجهاز لثقتهم في أداء الاقتصاد الوطني وفي خطط الاصلاح و برامج الحماية الاجتماعية المصاحبة لها والتي ينفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت فى بيان اليوم أن اهتمام الجهاز بتنفيذ هذه المشروعات يأتي اتساقا مع جهود الدولة وتوجيهات السيد الرئيس بضرورة تطوير البنية الأساسية وتوفير ظروف معيشية أفضل لكافة المواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجا موضحة أن تطوير المرافق الأساسية من إنارة ومياه وطرق من العوامل الاساسية التي توفر البيئة الملائمة للنمو و التوسع في إقامة مشروعات صغيرة جديدة كما تساعد المشروعات القائمة على زيادة انتاجها.

وأشارت إلي أهمية مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية التي ينفذها الجهاز في توفير فرص لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتدريب العمالة غير الماهرة وتأهيلها لسوق العمل حيث أتاحت هذه المشروعات في الست سنوات الماضية ما يقرب من 30 مليون يومية تشغيل بكافة محافظات الجمهورية حيث يتم تنفيذ هذه المشروعات باستخدام آليات العمالة كثيفة و الذي يستبدل استخدام الآلات والمعدات الضخمة بالقوي البشرية حيث يتم تشغيل تلك العمالة نظير أجر يومي طوال فترة تنفيذ المشروع كما يتم تدريبهم على بعض المهارات والحرف التي تمكنهم من الحصول على فرص عمل أفضل.

وقام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والبشرية من خلال عدة اتفاقيات دولية تم تنفيذها بنجاح خلال السنوات الست الماضية وهي:

اتفاقية البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة بتمويل قدره 200 مليون دولار من البنك الدولياتفاقية البرنامج الاستثماري العاجل للتشغيل بتمويل قدره 67,5 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي اتفاقية التشغيل كثيف العمالة بتمويل قدره 43 مليون جنيه من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. اتفاقية تطوير المناطق العشوائية بتمويل قدره 15 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لتطوير 4 مناطق عشوائية بمحافظتي القاهرة والجيزة. اتفاقية تطوير بعض المناطق الحضرية بتمويل قدره 15 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي بست محافظات هي أسيوط والجيزة والمنوفية والشرقية والاسكندرية وبورسعيد.كما تم مؤخرا توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بإجمالي تمويل قدره 27 مليون يورو للتصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية سيتم تنفيذها في عدد من المحافظات والمراكز المستهدفة.

وأوضح المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات بأن الجهاز نجح خلال الأعوام الست الماضية في تنفيذ ألاف المشروعات من خلال هذه الاتفاقيات بالتعاون مع شركاء التنمية من المحافظات والوزارات المعنية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف، أن النتائج منها إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بطول 353 كيلو متر بكافة محافظات الجمهورية و تغطية ترع ومصارف بطول 2,55 كيلو متر وتأهيل حوالى 5 آلاف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية وصيانة وترميم 642 مدرسة و335 مركز شباب كما تم تنفيذ مشروعات في مجالات الصحة والتعليم تم خلالها تنظيم ما يزيد على 13 ألف حملة للتوعية الصحية استفاد منها ما يزيد على 650 ألف مواطن كما تم فتح 8,400 فصل لمحو الأمية التحق بهم ما يزيد على 190 ألف مواطن ومواطنة. وأشار مدحت مسعود إلى برامج التدريب من أجل التشغيل التي يتم خلالها تزويد الشباب والفتيات بالمهارات المطلوبة للعمل بناء على الاحتياجات الفعلية للشركات وتشغيلهم فيها بعد انتهاء التدريب أو مساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم حيث تم تدريب حوالى 17 ألف شاب وفتاة وتوظيف ما يزيد على 13 ألف منهم من خلال برامج التشغيل الذاتي أو لدى التشغيل لدى الغير.

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