شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترفع حضور الموظفين لمقرات العمل اليوم إلى 75% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أنه ابتداء من اليوم الأحد 29 شوال سترفع نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل إلى ما لا يزيد عن 75% في جميع مدن ومحافظات المملكة.

وأكدت أن ذلك مع استمرار العمل بتطبيق البروتوكولات الوقائية للقطاع العام للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 التي تصدرها وزارة الصحة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)، بحسب بيان على موقعها الإلكتروني

Advertisements

وأضافت الوزارة بأن تطبيق الدوام المرن سيستمر ليكون الحضور لمقر العمل خلال 3 أوقات في اليوم: تبدأ المجموعة الأولى ابتداء من الساعة 7:30 ص، وتبدأ المجموعة الثانية من الساعة 8:30 ص.

أما المجموعة الثالثة فتبدأ من الساعة 9:30 ص، ويستمر الموظفون والموظفات من غير المشمولين بنسبة الحضور لدى الجهة الحكومية بالعمل، وفق أسلوب العمل عن بُعد، وتستمر الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة، حسب تصنيف وزارة الصحة بالعمل عن بُعد.

وزادت الوزارة أنه على جميع العاملين في مقرات العمل في القطاعين العام والخاص، الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وستوقع العقوبات النظامية بحق المخالفين للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.