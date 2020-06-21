شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 21 حتى 25 يونيو الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة التطويرية الغذائية، ساسكو، العقارية، كيمانول، الأحساء، الصمعاني، شمس، أكسا التعاونية، بالإضافة إلى صرف أرباح شركة أسمنت السعودية.

وتبحث الجمعية العمومية للشركة التطويرية الغذاية المتقدمة، اليوم الأحد، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019.

وتبحث الجمعية العمومية للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، يوم الإثنين، مُقترح توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2019، بقيمة 60 مليون ريال، بواقع ريال للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة العقارية السعودية، يوم الإثنين، تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المُرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم الماليّة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020 والربع الأوّل من العام الماليّ 2021 وتحديد أتعابهم.

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وتناقش الجمعية العمومية لشركة كيمائيات الميثانول، يوم الأربعاء المُقبل، تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة المشروعات السياحية "شمس"، يوم الخميس، تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المُرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم الماليّة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020 والربع الأوّل من العام الماليّ 2021 وتحديد أتعابهم.

وتبدأ شركة الإسمنت السعودية، يوم الخميس، توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 229.5 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، بما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وتناقش الجمعية العمومية لشركة أكسا للتأمين التعاوني، يوم الخميس، تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المُرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم الماليّة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020 والربع الأوّل من العام الماليّ 2021 وتحديد أتعابهم.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، يوم الخميس المُقبل، على مُقترح زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية، ليرتفع رأس المال من 15 مليون إلى 25 مليون ريال، بنسبة زيادة 66.67%.