شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 21-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك المؤشر لأسفل في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5443 نقطة، في ظل تدني كمية التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، كما انزلق المؤشر اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى ان المؤشر قد يعيد اختبار مستوى الدعم 5000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5800 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,415 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,467 نقطة
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