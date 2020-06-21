شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 21-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 9320 نقطة، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، ويواجه المؤشر حاليا مستوى المقاومة 9400 نقطة، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 10000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,252 وبين مستوى المقاومة هو 9,388 نقطة