شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الأولى للاستثمار (ALOLA) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 21-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 26٫90 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع التوسع في عمليات جني الأرباح للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 24 فلس، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 29 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 26.6 بينما مستوى المقاومة هو 27.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط