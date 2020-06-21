شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 21-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 597 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، لينزلق بذلك السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 550 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 630 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 590 بينما مستوى المقاومة هو 600 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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