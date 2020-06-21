شكرا لقرائتكم خبر عن جياد (JIYAD) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 21-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 31٫30 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي والقوي عند 33 فلس، كما نلاحظ ظهور انحراف سلبي على مؤشر "Momentum” وهو ما يشير الى ان السهم قد يشهد تراجعا في الأجل القصير لمستوى الدعم 28٫50 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السم اسفل مستوى 33 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 31.0 بينما مستوى المقاومة هو 31.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط