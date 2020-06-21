شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أسمنت الكويت (KCEM)يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 21-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأعلى ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 198 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر مارس الماضي، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 188 فلس، وبالتزامن مع انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 230 فلس، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 180 فلس

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 195 بينما مستوى المقاومة هو 202 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد