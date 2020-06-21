شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الإنمــاء العقارية (ERESCO) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 21-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم التراجع لينهي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 43٫90 فلس، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 46٫20 فلس، والذي يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 40 فلس كمستوى أول ثم 33 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 43.1 بينما مستوى المقاومة هو 45.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط