شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت (QNCD) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 21-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 3٫706 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 3٫80 ريال، وبالتزامن مع اختراق السهم لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم التالي عند 3٫20 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.64 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.76 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط