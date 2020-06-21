شكرا لقرائتكم خبر عن قامكو (QAMC) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 21-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 0٫722 ريال وذلك خلال جلسة الخميس الماضي، ملامسا لخط اتجاهه الهابط طويل الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم للوصول لمستويات قد تصل الى 0٫69 ريال كمستوى أول ثم 0٫63 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫78 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.70 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.74 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط