شكرا لقرائتكم خبر عن مسيعيد (MPHC) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 21-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 2٫139 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم 2 ريال، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، مما يعد إشارة إيجابية قد تمنح السهم إمكانية اعادة اختبار مستوى المقاومة 2٫30 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى2 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.10 وبين مستوى المقاومة هو 2.18 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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