شكرا لقرائتكم خبر عن مسيعيد (MPHC) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 21-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 2٫139 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم 2 ريال، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، مما يعد إشارة إيجابية قد تمنح السهم إمكانية اعادة اختبار مستوى المقاومة 2٫30 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى2 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.10 وبين مستوى المقاومة هو 2.18 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد