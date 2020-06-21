شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 21-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0٫905 ريال، وذلك بعدما سجل انخفاض خلال الجلسة بلغ 0٫87 ريال، كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0٫81 ريال، شرط قاء السهم اسفل مستوى 0٫95 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.85 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.93 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط