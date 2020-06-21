شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 21-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم دار الأركان (4300) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر هي الثانية له على التوالي بنسبة بلغت -0.82% بما يعادل -0.06 نقطة، وجاء انخفاض السهم نتيجة اصطدامه بسقف قناة سعريه هابطة تحد تداولاته الأخيرة على المدى القصير، وقد تزامن ذلك مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ عودة الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 7.75، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 6.68.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.92 ومستوى المقاومة 7.75.