سيرا لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 21-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم سيرا (1810) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 17.08، ارتد منه انخفاضاً بهدف جني أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، ليحاول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات، ليغلق على تراجع بنسبة بلغت -2.41% بما يعادل -0.40 نقطة، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة 16.18، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 16.18، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 18.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.30 ومستوى المقاومة 17.20.
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