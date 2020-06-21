شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يصعد للجلسة الثالثة على التوالي – تحليل صباحي – 21-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أرامكو السعودية (2222) على ارتفاع هو الثالث له على التوالي، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كما يتأثر السهم أيضاً بالدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.38% بما يعادل 0.45 نقطة. Advertisements لهذا تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 32.05، ليستهدف مستوى المقاومة 34.05. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.05 ومستوى المقاومة 34.05.

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