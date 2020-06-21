شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يتراجع بمحاذاة خط ميل هابط – تحليل صباحي – 21-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم مصرف الإنماء (1150) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.40% بما يعادل -0.06 نقطة، بالإضافة أيضاً بتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 15.52، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 14.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.50 ومستوى المقاومة 15.26.