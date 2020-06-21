شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 21-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الراجحي (1120) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، أمام سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وتأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وأيضاً مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 55.90، ليستهدف مستوى المقاومة 62.00 كمستهدف سعري لنموذج القاع المزدوج المتكون.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 57.00 ومستوى المقاومة 62.00.