شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الوطني يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 21-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم العربي الوطني (1080) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.87% بما يعادل 0.18 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 22.02، وذلك طيلة ثبات الدعم 20.02.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.01 ومستوى المقاومة 22.02.
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