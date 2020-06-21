شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يغلق بلا تغيير – تحليل صباحي – 21-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الرياض (1010) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، أمام تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ومدعوماً إيجابياً بتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول. Advertisements لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 16.90، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 20.34. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.90 ومستوى المقاومة 19.10.

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