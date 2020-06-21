شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 21-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم كيان السعودية (2350) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.35% بما يعادل 0.03 نقطة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8.48/ ليستهدف مستوى المقاومة 9.47.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.25 ومستوى المقاومة 9.20.