شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا يرتفع بصعوبة – تحليل صباحي – 21-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سامبا (1090) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب هي الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 0.42% بما يعادل 0.10 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسطي لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 22.68، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 25.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.68 ومستوى المقاومة 24.88.
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