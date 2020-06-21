شكرا لقرائتكم خبر عن التموين يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 21-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم التموين (6004) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.89% بما يعادل -0.70 نقطة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 85.50، طيلة ثبات الدعم 75.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 75.40 ومستوى المقاومة 82.00.
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