شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 21-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ولكن يظل ارتفاعه ضعيفاً بسبب توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولاته تصريف تشبعه الشرائي بها، ليحقق المؤشر مكاسب لليوم الثالث على التوالي بنسبة بلغت 0.63% بما يعادل 45.99 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تظل توقعاتنا كما هي بالمزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 7,407.09، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 8,073.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,129.25 ومستوى المقاومة 7,500.00.