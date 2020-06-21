«إمداد» تقدّم خدمات تطهيرلـ «مـركـز سـعادة كبـار المواطنيـن»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تأكيداً على التزامها بدعم المجتمع الإماراتي، قدّمت «إسناد»، الشركة التابعة لمجموعة «إمداد»، والتي تقدم مجموعة شاملة من خدمات توريد العمالة الماهرة وخدمات التنظيف المتخصصة والعامّة، مجموعة واسعة من خدمات التطهير ل «مركز سعادة كبار المواطنين» التابع ل «هيئة الصحة بدبي».

وقدّم فريق عمل «إسناد» المدرب بكفاءة عالية، والذي يستخدم معدات متقدّمة وآمنة ومواد كيماوية صديقة للبيئة، خدمات تطهير شاملة في كافة أنحاء المبنى وذلك لمنع انتشار الجراثيم والمساهمة في تعزيز رفاهية المقيمين والزوار. ويقع «مركز سعادة كبار المواطنين» في منطقة الممزر بإمارة دبي، وهو يُعنى بتعزيز صحة المسنين وتوفير رعاية صحية استباقية للمرضى الداخليين والخارجيين ومساعدتهم على اتباع نمط حياة صحي وأكثر استقلالية.