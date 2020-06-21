«دار التمويــل»: إجـــراءات استثنائية لتسهيل ممارسة الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

كشف خالد عبد العظيم، رئيس دائرة التمويل التجاري في مجموعة «دار التمويل» أن إطلاق خدمة الضمان الرابح، لتطوير عملية إصدار خطابات الضمان، لتتناسب مع ما تحتاج إليه الشركات العاملة داخل دولة الإمارات، حيث قامت دار التمويل من خلال خدمة الضمان الرابح، بتسهيل إجراءات فتح الحسابات لمختلف الشركات، وإصدار خطابات الضمان، في أقل من 24 ساعة.

وأشاد عبدالعظيم ل ”الخليج 365” بالدور الكبير الذي قامت به حكومة الإمارات من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية العظيمة، من أجل دعم وحماية الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتوفير إجراءات استثنائية لتسهيل ممارسة الأعمال.

وذكر بأن دار التمويل معنية بتقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بمختلف قطاعات الأعمال، داخل الإمارات، إلى جانب استمرار عملها على تطوير خدماتها، لتناسب احتياجات مختلف الشركات من أجل نمو وازدهار أعمالها.

الضمانات

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وحول الإجراءات التي اتخذتها دار التمويل لتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الضمانات التي تحتاج إليها لتنمية مشاريعها في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم، أكد خالد عبد العظيم أن «دار التمويل» تسعى دائماً إلى مساندة كافة الأعمال، داخل دولة الإمارات، وتفعيل حجم مشاركتنا ومساهمتنا في أعمال التنمية الاقتصادية، لتأتي الشركات الصغيرة والمتوسطة على قائمة الأعمال التي نستهدف دعمها. لذا قمنا في دار التمويل بإطلاق خدمة الضمان الرابح، لتطوير عملية إصدار خطابات الضمان، لتتناسب مع ما تحتاج إليه الشركات العاملة داخل دولة الإمارات، حيث قمنا من خلال خدمة الضمان الرابح، بتسهيل إجراءات فتح الحسابات لمختلف الشركات، وإصدار خطابات الضمان، في أقل من 24 ساعة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرصنا على التطوير والتحديث المستمر للأنظمة المصرفية والإجراءات المتبعة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لضمان تذليل كافة العقبات التي قد تعيق مسارها، ما قد يؤخر إتمام أعمالها بالكفاءة المطلوبة والسرعة اللازمة.

دعم الشركات

وعن تحديات فيروس «كورونا» وخدمات دعم الشركات، في إصدار خطابات الضمان اللازم لاستمرار نمو وتنمية أنشطة الشركات المختلفة، قال خالد عبد العظيم، كنتيجة لما طرأ من مستجدات وتحديات شهدناها جميعاً، كان الاهتمام الرئيسي لدار التمويل هو الحفاظ على سلامة وصحة جميع العاملين بالشركة، وضمان توافر كافة سبل الوقاية الصحية، وتوفير أحدث وسائل التكنولوجيا، لاستمرار العمل عن بعد، حفاظاً على سير العمل وإنجاز المعاملات اليومية لعملائنا الكرام، على أكمل وجه. في الوقت نفسه، قمنا في دار التمويل، باستكمال إجراءات تطوير إصدار خطابات الضمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إطلاق خدمة الضمان الرابح، والتي تتيح للعميل إصدار كافة أنواع خطابات الضمان سواء ضمان المناقصات أو ضمان حسن التنفيذ أو الضمانات المالية وغيرها من أنواع الضمانات، بدون رسوم.

تسهيل الإجراءات

وفيما يخص مميزات، خدمة الضمان الرابح ضمن حزمة من الإجراءات لدعم لشركات الصغيرة والمتوسطة. قال عبد العظيم، جاءت خطوة إطلاق خدمة الضمان الرابح، ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها دار التمويل، لتقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي كان إطلاق خدمة الضمان الرابح، لتسهيل إجراءات فتح الحسابات وإصدار خطابات الضمان، ليتم إتمام العملية بأكملها في أقل من 24 ساعة، مع إعفاء الشركة من أي مصروفات ورسوم وعمولات مصرفية.