حشود المشترين في كولومبيا تتحدى «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اندفع عشرات آلاف الكولومبيين إلى المتاجر الجمعة؛ للاستفادة من «يوم بدون ضريبة القيمة المضافة»، الذي حددته السلطات، فيما تتزايد أعداد الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» المستجدّ.

وفي ظل إجراءات عزل تصبح أكثر تراخياً، غزت حشود من المشترين المتاجر في بوغوتا والمدن الكولومبية الأخرى خلال هذا «اليوم الخالي من ضريبة القيمة المضافة»، الذي قرره الرئيس إيفان دوكي، قبل إعلان حال الطوارئ الصحية لمكافحة «كوفيد-19».

وأثار الإجراء انتقادات قاسية لدوكي، مثل انتقاد كلاوديا لوبيز رئيسة بلدية بوغوتا، المدينة التي يسكنها ثمانية ملايين شخص والبؤرة الرئيسية للوباء في كولومبيا.