شكرا لقرائتكم خبر عن استعدوا لمغيّر اللعبة التالي: اليوان الرقمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

سيتم دعم اليوان الرقمي بشكل فعال من خلال الكمية الهائلة من السلع والخدمات المصنوعة في الصين وستحدد السوق قيمة اليوان الرقمي كما يحدث مع البيتكوين.

هناك تحول جذري جديد في النموذج المالي في العالم، يسير على قدم وساق. فقد حدث انكماش في الاقتصاد الأمريكي بنسبة تصل إلى 40% في الفصل الأول من عام 2020.

الصين التي تعد بالفعل أكبر اقتصاد في العالم من خلال تعادل القوة الشرائية منذ بضع سنوات، ستصبح أكبر اقتصاد في العالم قريباً حتى من حيث أسعار الصرف.

العالم ما قبل الإغلاق الذي ما زال يخيم عليه سراب ضبابي قد يحتاج إلى عملة ما بعد الإقفال. وهنا يأتي دور المرشح الجاد في المعركة وهو اليوان الرقمي.

مؤخراً، أكد بنك الشعب الصيني (المركزي) أن مجموعة من البنوك الكبرى بدأت تجارب في الدفع الإلكتروني في أربع مناطق صينية مختلفة باستخدام اليوان الرقمي الجديد. ومع ذلك، لا يوجد جدول زمني للإطلاق الرسمي لما يسمى بالدفع الإلكتروني للعملة الرقمية (DCEP).

صاحب الخطة هو حاكم بنك الشعب الصيني يي قانغ، أكد أنه بالإضافة إلى التجارب في سوتشو وشيونغان وتشنغدو وشنتشن، فإن بنك الشعب الصيني يختبر أيضاً سيناريوهات افتراضية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022.

وفي حين أن الدفع الإلكتروني بالعملة الرقمية، وفقاً ليي قانغ، قد أحرز تقدماً جيداً، إلا أنه يصر على أن بنك الشعب الصيني سيكون «حذراً من حيث التحكم في المخاطر، لا سيما لدراسة مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل ومتطلبات تضمينها في مفهوم ونظام الدفع الإلكتروني بالعملة الرقمية.

ويجب تفسير مفهوم (DCEP) على أنه خريطة طريق للصين ستؤدي إلى استبدال حالي وثوري للدولار الأمريكي كعملة احتياطية في العالم. وستتقدم الصين بالفعل في منافسات العملة الرقمية، فبمجرد إطلاق (DCEP) في أقرب وقت ممكن، سيكون من الأفضل إقناع العالم، وخاصة دول الجنوب أن تتبعه.

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ويعمل بنك الشعب الصيني على تطوير النظام مع أربعة بنوك مملوكة للدولة، بالإضافة إلى عملاقي الدفع تينسنت وأنت فاينانشيال.

وكذلك يتم تطوير تطبيق للجوّال من قبل البنك الزراعي الصيني، ويتم تداوله بالفعل على «وي تشات».. وهذا في الواقع واجهة مرتبطة ب(DCEP). علاوة على ذلك، هناك 19 مطعماً ومؤسسة بيع بالتجزئة منها ستاربكس وماكدونالدز وسوبواي داخلة في الاختبار التجريبي.

وتتقدم الصين بسرعة على النطاق الرقمي بأكمله. فقد تم إطلاق شبكة خدمات البلوك شين (BSN) ليس فقط للأغراض التجارية المحلية، ولكن أيضاً لأغراض التجارة العالمية. وتشرف لجنة كبيرة على البلوك شين، تتضمن كوادر تنفيذية من بنك الشعب الصيني وبايدو وتينسينت، وذلك وفقاً لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات (MIIT).

ولكن ماذا يعني كل ذلك؟

الواقع أن مصادر مصرفية مطلعة في هونج كونج صرحت أن بكين ليست مهتمة باليوان ليحل محل الدولار الأمريكي من أجل مصالحها في جميع أنحاء العالم الجنوبي كي تتجاوز الدولار، خاصة بعد أن أصبح البترودولار في غيبوبة.

الموقف الرسمي لبكين هو أنه يجب استبدال الدولار الأمريكي بسلة عملات (SDR) معتمدة من صندوق النقد الدولي (الدولار واليورو واليوان والين). وهذا من شأنه أن يزيل العبء الثقيل عن اليوان باعتباره العملة الاحتياطية الوحيدة.

ولكن قد يكون هذا مجرد تكتيكات تحويلية في بيئة حرب معلومات شاملة. لكن الأمر المهم هو أن اليوان الرقمي ذو السيادة قد يكون مدعوماً بالذهب ولكن لم يتم تأكيد ذلك حتى الآن لأنه من الممكن أن يكون الذهب بمثابة داعم مباشر ؛ لدعم السندات أو مجرد ضامن. وما هو مؤكد هو أنه بمجرد أن تعلن بكين عن عملة رقمية مدعومة بالذهب، فسوف يبدو الأمر كما لو أن الدولار الأمريكي قد أصيب بصاعقة.

وفي ظل هذا الإطار الجديد، لن تضطر بكين إلى الاستمرار في طباعة اليوان إلكترونياً وبشكل مصطنع، كما هي الحال بالنسبة للدولار الأمريكي لتلبية الطلبات التجارية.

وسيتم دعم اليوان الرقمي بشكل فعال من خلال الكمية الهائلة من السلع والخدمات المصنوعة في الصين وستحدد السوق قيمة اليوان الرقمي كما يحدث مع البيتكوين.

من المزايا الرئيسية لليوان الرقمي السيادي هي أن بكين لا تحتاج إلى تعويم اليوان الورقي الذي يتم تهميشه في جميع أنحاء الصين نفسها، حيث يتحول الجميع تقريباً إلى الدفع الإلكتروني. وسيتم تعويم اليوان الرقمي، باستخدام تقنية البلوك شين، تلقائياً وبالتالي سيتجاوز الكازينو المالي العالمي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة.

إن الصين تتحدث عن ذلك صراحة، لكن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والهند في طريقها أيضاً إلى إطلاق عملات التشفير الخاصة بها. ولأسباب واضحة، فإن بنك التسويات الدولية، والبنك المركزي للمصارف المركزية، يدرك تماماً أن المستقبل قد بدأ الآن. ولكن من سيحصل على الجائزة الكبرى؟

* محلل برازيلي وصحفي جيوسياسي مستقل