سقوط «وايركارد» يزعزع الثقة بقطاع الـ «فينتك» الناشئ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور



تواجه شركة «وايركارد»، الأكثر إقبالاً لدى المستثمرين الألمان في قطاع التقنية المالية (الفينتك)، معركة من أجل البقاء وسط تدقيق تخضع له ممارساتها المحاسبية.

وقالت الشركة التي تنشط في مجال معالجة المدفوعات الرقمية، للمرة الرابعة يوم الخميس، إنها لا يمكنها نشر بياناتها المالية لعام 2019، وأن مدققي الحسابات في «إرنست أند يونج» لم يتمكنوا من العثور على ما يصل إلى 1.9 مليار يورو (2.1 مليار دولار) من الفاقد النقدي في ميزانيتها العمومية.

وأضافت أن هناك مؤشرات على أن أحد الأمناء حاول خداع مدققي الحسابات حول وجود تلك الأرصدة النقدية. ويذكر أن المبلغ المفقود يعادل ربع الميزانية العامة للشركة.

وأعلن يوم الجمعة عن استقالة الرئيس التنفيذي ماركوس براون فوراً، وأن عضو مجلس الإدارة جيمس فريس سيحل محله في المنصب مؤقتاً.

لكن هذين مجرد حدثين صغيرين في ملحمة واسعة النطاق شهدت انهيار سعر سهم شركة التكنولوجيا المالية على خلفية سلسلة من الاتهامات المتعلقة بالاحتيال. وتعود أصول «وايركارد» إلى عام 1999، عند تأسيس شركة «إنفوجين» في برلين. ثم أدرج سهم «وايركارد» في بورصة فرانكفورت من خلال اندماج مع «إنفوجين» عام 2005.

وكشفت تحقيقات صحفية قادتها ونشرتها «فاينانشال تايمز» على مدى 18 شهراً عن تلاعب مالي ضخم، حيث تقول «وايركارد» إنها قد تكون ضحية احتيال بعد فقدان 2.1 مليار دولار. بدأ الأمر في يناير من العام الماضي، عندما نشرت الصحيفة تقريراً حول الاستخدام المزعوم للعقود المزيفة والمتأخرة في مكتبها في سنغافورة لتضخيم الإيرادات.

وتحدثت الصحيفة عن ممارسات «التعثر» التي تتعلق بتنفيذ سلسلة من المعاملات المشبوهة المحتملة عبر الحدود إلى فروع الشركة المختلفة بحيث تبدو مشروعة لمراجعي الحسابات المحليين. وزعم تقرير منفصل نشرته «فاينانشال تايمز» في أكتوبر أن الموظفين في فريق «وايركارد» المالي، يخططون لعملية تضليل خاصة بالمبيعات والأرباح لشركات تابعة لها تعمل في أكثر من مدينة حول العالم، قد لا يتمكن مدققو «إرنست أند يونج» من كشفها.

ونشرت «وايركارد» مقطع فيديو على الإنترنت يوم الجمعة قال فيه براون إنه لا يمكن استبعاد أن «وايركارد» نفسها كانت ضحية احتيال كبير. وقد نفت الشركة مراراً وتكراراً ادعاءات «فاينانشال تايمز»، حتى أنها رفعت دعوى على الصحيفة بسبب تقاريرها، متهمة إياها بالتواطؤ مع البائعين على المكشوف.

ثم كشفت الشركة فجأة يوم الخميس أن مدققي الحسابات لم يتمكنوا من العثور على مبلغ 1.9 مليار يورو من الأرصدة النقدية في الحسابات الائتمانية ليتم تضمينها في البيانات المالية الموحدة لعام 2019. وقد تعرّض هذه المستجدات مستقبل «وايركارد» للخطر. وتقول الشركة إنه إذا لم تستطع كشف بيانات مالية مدققة هذا الأسبوع، فقد تفقد قروضاً بقيمة ملياري يورو.

وقد انخفضت القيمة السوقية للشركة، التي اقتربت من 24 مليار يورو، إلى أقل من 5 مليارات نتيجة انخفاض سعر سهمها بأكثر من 70٪ منذ نشر تحقيق «فاينانشال تايمز» لأول مرة في 30 يناير الماضي. وتراجع سهم الشركة يوم الجمعة بنسبة 46٪ أضيفت إلى خسائر يوم الخميس الضخمة البالغة 62٪.