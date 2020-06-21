«أبوظبي الإسلامي»: تأجيل أقساط 110 آلاف عميل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن تمديد تطبيق حزمة إجراءات التسهيلات التي من شأنها التخفيف عن كاهل عملائه على خلفية الظروف والتحديات غير المسبوقة التي نشأت عن تفشي فيروس «كوفيد-19» وتتضمن هذه الإجراءات تمديد فترات تأجيل سداد الأقساط وتطبيق خصومات في الأسعار بالنسبة للمنتجات القائمة والجديدة من التمويل الشخصي والبطاقات، وذلك بالتماشي مع حزمة الدعم الاقتصادي الشاملة التي أطلقها المصرف المركزي.

ومنذ بداية الأزمة عمل «أبوظبي الإسلامي» على دعم عملائه عبر تدشين سلسلة من المبادرات التي تخفف العبء المالي عن كاهلهم في ظل البيئة الاقتصادية الحالية، حيث قام المصرف بتأجيل سداد أقساط التمويل الشخصي لأكثر من 110 آلاف عميل من العملاء المؤهلين، كما حدد بشكل استباقي العملاء الذين يعملون في القطاعات والشركات المتضررة وأطلق برنامجاً لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بما في ذلك تأجيل سداد الأقساط لمدى ثلاثة أشهر..

وقال فيليب كينج، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «على الرغم من الآثار الاقتصادية الناشئة عن جائحة «كوفيد-19»والتي بدأ العالم بلمسها، إلا أن الاقتصاد الإماراتي ينجح في الحفاظ على تماسكه ومرونته في التصدي لهذه التحديات العالمية».