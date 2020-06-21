شكرا لقرائتكم خبر عن مجالس الإدارة في مرمى نيران نشطاء المساهمين في عصر «كوفيد- 19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ركز نشطاء المساهمين بشكل متزايد، على إطاحة كبار المسؤولين في الشركات منذ تفشي «كوفيد- 19» وتعمق تأثيره على الاقتصاد العالمي.

وكشف تقرير أعدته شركة «لازارد» الاستشارية، عن أنه في الربع الثاني تركزت نسبة 50% من الحملات التي قام بها نشطاء المساهمين ضد مجالس الإدارة وفرق عملها، مقارنة بنسبة 33% في الربع الأول من عام 2020 وكامل عام 2019.

وأصبحت إزالة أو استبدال كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات الأوروبية، طلباً أكثر تكراراً منذ تفشي الوباء.

وقال ريتش توماس، رئيس قسم الاستشارات الأوروبية في لازارد: إن القيادة تصبح أكثر أهمية للمستثمرين الناشطين في أوقات الأزمات.

وأضاف: «لهذا نرى أن قيادات الشركات باتت محل تركيز العديد من النشطاء وحملات الناشطين؛ حيث حرمت الأزمة مجالس الإدارة وفرق العمل من بعض الأدوات التقليدية المتاحة للنشطاء المساهمين».

وأوضح، أن قاعدة المساهمين كانت أقل اهتماماً بخفض التكاليف وتقليص الوظائف ومعدلات العائد لرأس المال.

Advertisements

وتشمل الأمثلة الأخيرة حملة قام بها نشطاء المساهمين في صندوق «تي سي أي» لتغيير الرئيس التنفيذي للشركة، ويركارد براون بعد أن فشلت عمليات تدقيق محاسبي في الإجابة عن أسئلة حول الممارسات المحاسبية، بينما حاول مؤسس شركة «إيزي جيت»، ستيلو حاجي إيونو في إبريل، إطاحة الرئيس التنفيذي لشركة الطيران ورئيسها. وفي مارس، أعلنت شركة «هوجو بوس»، أن رئيسها التنفيذي مارك لانجر، سيغادر مجلس الإدارة بعد ضغوط من صندوق «بلوبيل كابيتال».

وقال توماس: إن هناك ضغوطاً تمارس على مجالس الإدارات للكشف عن استراتيجياتها بشفافية، ليس فقط في إدارة الأزمة؛ بل خططها الخاصة بالانتقال إلى مرحلة ما بعد الانتعاش.

وقد تراجع زخم حملات الناشطين في جميع أنحاء العالم بشكل حاد في مارس وإبريل، خلال ذروة الأزمة، لكن مايو شهد عودة طفيفة في عدد الحملات التي بلغت 16 حملة وتناولت استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار.

وكشف تقرير لازارد، عن تضاعف عدد الحملات التي تم إطلاقها في شهر مايو مقارنة مع إبريل، بينما زادت قيمة الاستثمارات موضع الاحتجاجات بنسبة 159%، عما كانت عليه في مارس. ومع ذلك، لا يزال هذا أقل من المتوسط الشهري لمرحلة ما قبل «كوفيد- 19» على مدى ستة أشهر انتهت في فبراير 2020، والتي شهدت متوسط عدد حملات شهري بلغ 19 حملة جديدة و شكاوى حول 4.6 مليار دولار من رأس المال المستثمر.

وشهدت اليابان 16 حملة حتى نهاية مايو، مقارنة بمتوسط ست حملات شهرياً خلال نفس الفترة في السنوات الثلاث السابقة.

ويتوقع الخبراء أن تلحق أوروبا بركب الحملات ضد مجالس الإدارة كما هو الحال في أمريكا الشمالية التي شهدت تصاعد الحملات من جديد بعد أن انخفضت بنسبة 30% تقريباً في مارس وإبريل، وهي الآن أقل بقليل من مستويات ما قبل الأزمة.