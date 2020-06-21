حلول تمويلية لزيادة صادرات منتجات الحلال الإماراتية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أبرمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، اتفاقية مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بهدف دعم الشركات الإماراتية وزيادة الصادرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال تقديم خدمات حماية الصادرات للشركات المحلية.

جاءت هذه الاتفاقية تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث أكد سموه قبيل إطلاق فعاليات الدورة الثالثة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، أن الاطلاع على نظام الاقتصاد الإسلامي فرصة حقيقية للتطوير في أساليب إدارة وتنظيم النمو الاقتصادي وسوق التجارة والأموال من قبل المختصين في هذه المجالات.

اتفق الطرفان في مذكرة التفاهم التي وقعها كل من عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات على العمل سوياً لتأسيس لجنة توجيه تكون مسؤولة عن عملية التخطيط والإشراف على تنفيذ أي من المشاريع ضمن مجالات التعاون المنصوص عليها في المذكرة، وسوف تتم مناقشة عدد الأعضاء وهيكلية التنظيم وسبل التمويل وجدول الاجتماعات وآلية العمل وعملية اتخاذ القرار لهذه اللجنة من قبل الطرفين.



أهداف مشتركة



ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تماشياً مع الأهداف المشتركة للطرفين لترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمةً عالميةً للاقتصاد الإسلامي والترويج لقطاعات الاقتصاد الإسلامي عالمياً، وكذلك دعم مصدري المنتجات الحلال في الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، ستركز الاتفاقية على تعزيز الوعي حول حلول الائتمان التجاري الإسلامي والحماية ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل (القائمة على التكافل) وأدوات الحد من المخاطر، التي يمكن أن تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات للشركات، وبالتالي المساهمة في تعزيز قدرتها التنافسية عالمياً ودعم نمو صادراتها ودخولها أسواق جديدة.

كما تنص الاتفاقية على التعاون بين الطرفين لتنظيم وإقامة برامج توعوية وورش عمل لإطلاع شركاء المركز على أهمية الدور الذي تضطلع به الاتحاد لائتمان الصادرات باعتبارها شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، في تقديم حلول حماية التجارة ضد مخاطر عدم السداد والمخاطر التجارية والسياسية. كما تشارك الشركة في المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والأنشطة التي ينظمها المركز والتي تركز على الصادرات والتمويل الإسلامي، وسوف يكون المركز على اتصال دائم مع الاتحاد لائتمان الصادرات وسيسمح لها بالاطلاع على منشورات المركز الدورية.

وقال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «يتطلع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عبر شراكته الاستراتيجية وإبرام مذكرة التفاهم مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات إلى تعزيز الفرص التي تتيحها قطاعات الاقتصاد الإسلامي أمام الشركات الإماراتية العاملة في مجال تصدير المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وزيادة أعداد الشركات المهتمة بالاستثمار في هذا المجال».