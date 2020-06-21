بحث التعاون بين «غرفة أبوظبي» وإيطاليا

أكد نيكولا لينير سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة، أن دولة الإمارات دائماً ما تثبت للعالم أنها دولة حضارية متقدمة، وتحظى بمكانة إقليمية ودولية عالية ومرموقة بفضل السياسة الحكيمة لقيادتها، مشيراً إلى أهمية العلاقات الثنائية الطيبة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقده مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بحضور محمد هلال المهيري مدير عام «غرفة أبوظبي» و عبدالله غرير القبيسي وهلال محمد الهاملي نائبي المدير العام، وذلك باستخدام تقنية الاتصال المرئي.

كما أثنى السفير الإيطالي لدى الدولة، على المبادرات التي أطلقتها «غرفة أبوظبي» لاسيما خلال الأزمة الحالية لانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك لدعم مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي، وكم الأنشطة والفعاليات التي تقدمها عبر التقنية الإلكترونية العالية، معرباً عن اهتمامه بالتعرف إلى كيفية العمل والجهود المبذولة التي استطاعت بها «غرفة أبوظبي» التواصل مع القطاع الخاص والتخفيف عليه من وطأة آثار الجائحة، وبث الثقة لضمان استمرار الأعمال.

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وأكد محمد هلال المهيري مدير عام «غرفة أبوظبي» أن دولة الإمارات وبفضل القيادة الرشيدة ومرونة السياسة، تربعت في مصاف الدول الرائدة في التعامل مع أزمة تفشي الفيروس على مستوى العالم، محققة بذلك أفضل تصنيف عالمي للسلامة والاستقرار في إدارة الأزمات ومواجهة التحديات والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وذكر المهيري أن حكومة دولة الإمارات استطاعت المضي قدماً خلال هذه الأزمة الراهنة، وضخ العديد من المبادرات والمحفزات الاقتصادية، فقد قدمت أكبر حزمة مرنة لتحفيز الاقتصاد الوطني وصلت إلى 256 مليار درهم، ضمن كم من الإجراءات الاستثنائية لاحتواء آثار الجائحة العالمية على اقتصادها، ولتحافظ على استمرار أعماله وضمان نموه.

وأشار إلى مواكبة «غرفة أبوظبي» لهذه الجهود، وعملها على استمرار كافة خدماتها بشكل مستمر ومرن لأعضائها من القطاع الخاص، والتعرف إلى احتياجاتهم في ظل التأثر الاقتصادي الراهن، ورفع مشاكلهم كافة للحكومة وإشراكهم في اجتماعات ولقاءات مباشرة مع القطاع الحكومي ومجالس الأعمال بغية التوصل إلى حلول وتوصيات تسهم في ترسيخ بيئة أعمال قوية وتواصل عملها بشكل متزن.

ونوه المهيري إلى أن «غرفة أبوظبي» على استعداد دائم للتعاون مع بيئة الأعمال لجمهورية إيطاليا وتعزيز العلاقات الاقتصادية لما فيه تحقيق المصالح المشتركة.