12 ألف قضية وساطة بمليار درهم مسجلة في «غرفة دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:ملحم الزبيدي

قالت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة دبي: «إن مفهوم الوساطة الذي تطبقه الغرفة واكب كل المراحل الاستثنائية التي مرت بها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، حيث إن التكيف مع متطلبات كل مرحلة جزء أساسي من خطتنا لتعزيز خدماتنا لمجتمع الأعمال والتشجيع على استخدام الوساطة لتسوية المنازعات التجارية».

لفتت كاظم إلى أن الغرفة تمتلك خبرات واسعة في تسوية المنازعات التجارية تتخطى أكثر من 20 عاماً، كما نجحت مؤخراً في تعزيز ريادتها في هذا المجال بالتحول نحو الوساطة الافتراضية، ما يعكس عمق رؤيتها ووضوح استراتيجيتها لخدمة القطاع الخاص خصوصاً في فترة التحديات مثلما هي الحالة مع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأوضحت مدير إدارة الخدمات القانونية في «غرفة دبي»، ل«الخليج»، أنه منذ بداية الألفية الجديدة ومع توجيهات القيادة الرشيدة بالتحول نحو الحكومة الإلكترونية، قامت الغرفة بمواكبة هذا التحول معتمدة على نظم إلكترونية متطورة لتسريع التحول واعتماده في خدمة الوساطة، وقامت بإطلاق تطبيقها الذكي الخاص المعروف باسم «الوساطة الذكية» لتكمل منظومة الخدمات الذكية التي توفرها للقطاع الخاص بالإمارة.



إلكترونية وذكية وافتراضية

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ولفتت كاظم إلى أن تكيف خدمة الوساطة التي تقدمها الغرفة مع الظروف الاستثنائية وتحولها إلى إلكترونية وذكية وافتراضية يعكس رؤية الغرفة بأهمية دورها في تقديم أفضل الخدمات لمجتمع الأعمال ودعم استمرارية الأعمال. وقالت: «في ظل الظروف الراهنة مع انتشار فيروس كوفيد-19، وظهور سياسات وإرشادات وقائية متنوعة، ظن الكثيرون أن الوساطة ستعاني رغم أنها أحد الحلول الأفضل والأمثل لتسوية المنازعات التجارية التي تزداد خلال فترة الأزمات، إلا أن الغرفة كانت قد استعدت للمستقبل واستشرفت آفاقه، وطورت بنيتها التحتية الرقمية لتطلق الوساطة الافتراضية التي حققت نجاحاً كبيراً حتى الآن».

وذكرت كاظم أن الأرقام والإحصاءات تعد دليلاً قاطعاً على أهمية الدور الذي تقوم به خدمة الوساطة والتي أظهرت تقارباً شديداً في عدد القضايا التي استقبلتها الغرفة خلال الفترة من يناير/‏ كانون الثاني إلى مايو/‏ أيار 2020 والتي بلغت 152 قضية مقارنةً ب165 قضية استقبلتها الغرفة خلال نفس الفترة من العام 2019.

وذكرت أن الغرفة استقبلت منذ أكثر من 20 عاماً 12 ألف قضية وساطة بإجمالي قيمة منازعات تخطت مليار درهم، منها 10800 قضية خلال الفترة 2000-2020، حيث بلغت نسبة تسوية القضايا خلال ذات الفترة حوالي 41% وهي نسبة ممتازة جداً إذا ما أخذنا بالاعتبار أن الوساطة هي تسوية ودية للمنازعات التجارية.

وأشارت كاظم إلى أن المنازعات التي استقبلتها الغرفة خلال الفترة الماضية جاءت من أطراف يمثلون حوالي 114 بلداً حول العالم، مؤكدة أن ذلك يعكس الثقة العالمية بخدمة الوساطة التي توفرها الغرفة، وجودة الخدمات المتاحة للأطراف المتنازعة التي تلجأ للوساطة.



مزايا تنافسية



وتحدثت كاظم عن الوساطة كمفهوم متطور يساهم في الحفاظ على العلاقات التجارية، ويسرع آلية تسوية النزاعات، ويتميز بمزايا تنافسية عديدة أبرزها السرعة وتوفير الوقت مقارنة بإجراءات التقاضي التقليدية، مشيرةً إلى أن الوساطة يمكن أن تسوي نزاعات تجارية عالية القيمة، حيث نجحت الغرفة في العام الماضي في تسوية قضية بقيمة إجمالية وصلت إلى أكثر من 11 مليون درهم وذلك عبر الوساطة بين الأطراف المتنازعة.

كما أشارت إلى أن الوساطة الافتراضية تبرز كنموذج مستقبلي رائد لتسوية المنازعات، وذلك رغم الرفض المبدئي في بداية الأمر من قبل الأطراف المتنازعة الذين شككوا في جدوى نجاح هذا النموذج، إلا أن «غرفة دبي» نجحت في هذا التحدي، وباتت تستقبل اليوم معدلاً ممتازاً من قضايا الوساطة يبلغ قضية واحدة يومياً على الأقل، كاشفةً عن أن الوساطة الافتراضية التي استحدثت وطبقت منذ أبريل الماضي حصلت على رضا واستحسان جميع الأطراف المتنازعة، في حين بلغ معدل سعادة المتعاملين في خدمة الوساطة العام الماضي 90% .

وأكدت كاظم أن نجاح الغرفة في التطبيق الناجح لخدمة الوساطة الافتراضية جعلها تحتل المراتب الأولى ضمن غرف التجارة في منطقة الخليج العربي والشرق والأوسط وشمال إفريقيا.