شكرا لقرائتكم خبر عن الريال الإيراني يهبط لأدنى مستوى أمام الدولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل الريال الإيراني، أمس السبت، أدنى مستوى له على الإطلاق، مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، بعد يوم من تعرض طهران للتوبيخ من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، مما زاد من الضغوط الناجمة عن العقوبات الأمريكية، وتفشي فيروس «كورونا».
وبلغ السعر المعروض للدولار 193 ألفاً و300 ريال، مقابل 188 ألفاً و200 ريال يوم الجمعة، وفقاً لموقع «بونباست.كوم» الذي يتابع السوق غير الرسمية. وذكرت صحيفة «دنيا الاقتصاد» اليومية أن سعر الدولار بلغ 190 ألفاً و800 ريال.
وفقد الريال نحو 70% من قيمته على مدى عدة أشهر حتى وصل إلى 190 ألفاً مقابل الدولار في سبتمبر/أيلول 2018 وسط طلب كثيف على الدولار بين الإيرانيين. (رويترز)
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