«بروبرتي مونيتور»: 50 ألف وحدة عقارية قيد البناء في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: الخليج



أفاد تقرير حديث أن عدد الوحدات السكنية المنجزة والتي تم تسليمها في السوق العقاري المحلي في دبي خلال الربع الأخير من 2019 تجاوز حاجز 6800 وحدة، استحوذت الشقق على نسبة 66% بواقع 4500 شقة، بينما لامست حصة الفلل 34% من خلال 2300 فيلا أو منزل تاونهاوس. بنمو 6% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام التي بلغت 6360 وحدة سكنية تنوعت بين 5280 شقة و1080 فيلا ومنزلاً.

وأشار التقرير الصادر عن «بروبرتي مونيتور» بالتعاون مع «هاربور العقارية» إلى أن الأغلبية العظمى من شركات التطوير العقاري العاملة في دبي أعلنت عما يعادل النصف من عمليات إطلاق المشاريع الجديدة في عام 2019 مقارنة ب2018، وهو ما يدل على أن هذه الشركات انتقلت في سياستها بالدرجة الأولى إلى التركيز على إكمال المشاريع الحالية التي لا تزال قيد التطوير.

وتشير الشركتان إلى أن أكثر من 50 ألف وحدة عقارية لا تزال قيد التطوير والبناء والتي سيتم إنجازها وتسليمها خلال الأشهر المقبلة؛ حيث تشكل الشقق السكنية أغلبية المعروض القادم بنسبة 83% مقابل 17% للفلل والمنازل، ويعزي التقرير ارتفاع عدد التسليمات إلى امتداد عمليات البناء والإنجاز من 2019 إلى الأشهر المقبلة من 2020 و2021.



آثار إيجابية



قال تقرير «بروبرتي مونيتور»: «شهد عام 2019 فترة من الضغوط الموسعة على أسعار العقارات والإيجارات بين المجتمعات في الإمارة، ومع ذلك، فقد كان أيضاً العام الذي تم فيه إنجاز أكبر عدد من المعاملات العقارية متفوقة على مستويات وقيم السنوات السابقة؛ حيث يدرك المستثمرون والمستخدمون النهائيون بشكل مستمر القيمة وسط علامات مبكرة على الاستقرار». قال تقرير «بروبرتي مونيتور»: «شهد عام 2019 فترة من الضغوط الموسعة على أسعار العقارات والإيجارات بين المجتمعات في الإمارة، ومع ذلك، فقد كان أيضاً العام الذي تم فيه إنجاز أكبر عدد من المعاملات العقارية متفوقة على مستويات وقيم السنوات السابقة؛ حيث يدرك المستثمرون والمستخدمون النهائيون بشكل مستمر القيمة وسط علامات مبكرة على الاستقرار». وأوضح التقرير: إن السؤال لا يزال مطروحاً في أذهان الكثيرين وهو ما إذا كنا قد رأينا نهاية فترة التصحيح السعري؛ حيث توضح المؤشرات إشارات متضاربة للعام 2020، وهو عام يتمتع بأهمية استثنائية بالنسبة لدولة الإمارات؛ حيث تستضيف دبي «إكسبو العالمي». في حين أنه من المتوقع أن يكون لهذا الحدث آثار إيجابية بعيدة المدى على الاقتصاد؛ لذا فإن المبادرات الحكومية لمعالجة زيادة العرض وتشجيع الاستثمارات تقوم بدورها على تعزيز الثقة في الاقتصاد. Advertisements



الأداء السعري



انخفض متوسط أسعار الشقق بنسبة 15% خلال الربع الرابع 2019 مقارنة بنفس الفترة من 2018؛ حيث سجلت «الإنتاج الإعلامي الدولي» (IMBZ) الانخفاض الحاد لأكثر من 24%، تليها «ديسكفري جاردنز» و«مثلث قرية جميرا» 23% لكل منهما، في حين لا يزال العرض هو المحرك الرئيسي لانخفاض الأسعار، فقد بدأت بعض المواقع في إظهار علامات الاستقرار، وحتى الانتعاش خلال الربع الرابع كمنطقتي «الفرجان» و«المدينة العالمية» اللتين شهدتا ارتفاعاً 6.9% و7.7% على التوالي.

وأفاد التقرير أن الأسعار الضعيفة لأغلبية المناطق أدت إلى اهتمام المشترين، كما أوضحت بيانات دائرة الأراضي والأملاك التي سجلت نمواً 8% على صعيد صفقات البيع، مع اعتبار شهر نوفمبر/‏تشرين الثاني أحد أقوى الشهور في العقد الماضي من حيث عدد التصرفات.

ووفقاً للتقرير، انخفض متوسط أسعار الفلل والمنازل 18% في الربع الرابع 2019 مقارنة بنفس الفترة 2018. وكان هذا الانخفاض أكثر وضوحاً في هذا النوع من الوحدات مقارنة بالشقق؛ حيث انجذبت رغبة المشتري عموماً نحو العقارات ذات الأسعار المعقولة. وسجلت مجتمعات مثل «ميدوز» و«مثلث قرية جميرا» و«فيكتوري هايتس» انخفاضات تزيد على 20% لكل منها.



أداء سوق الإيجارات



بلغ متوسط الانخفاض في تأجير الشقق في دبي 13.4%، في حين سجلت الفلل والمنازل انخفاضاً بنسبة 9% خلال الربع الرابع 2019 مقارنة بنفس الفترة من 2018. وهذا يصب في مصلحة المستأجرين الذين استفادوا من هذه الانخفاضات والحوافز التي يقدمها الملاك مثل فترات الإيجار المجانية، ومدفوعات الشيكات المتعددة، والترقية إلى وحدات أكبر ومجتمعات الفلل المرغوبة.

وقال مهند الوادية، الرئيس التنفيذي في شركة «هاربور العقارية»: «يمكن تصنيف العقد الماضي الذي انتهى منتصف الليل في 31 ديسمبر/‏كانون الأول 2019 على أنه ينقسم إلى قسمين، شهد النصف الأول منه تعافياً واعداً من الأزمة المالية العالمية، في حين شهد النصف الثاني اختفاء العديد من المكاسب التي تحققت في النصف الأول؛ حيث أصبح السوق غير متوازن وغير فعّال لمجموعة متنوعة من الأسباب الهيكلية والنظامية والخارجية».

أضاف الوادية: «بالنسبة للطلب على العقار، كانت الأخبار تفيد بأن عدد معاملات مبيعات دبي في 2019 هي الأعلى منذ 11 عاماً، مسجلة زيادة سنوية قدرها 20%، ما يدل على أن الانخفاض المستمر في الأسعار بدأ في تحدي المشترين غير المهتمين أو المترددين، وقد أظهر إجمالي المعاملات في الإمارة بواقع 42 ألف تصرف للعام الماضي، أهمية انخفاض الأسعار وخطط الدفع غير المسبوقة التي قدمها المطورون».