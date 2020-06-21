منبر العولمة الأول يتلقى «طعنة»

د. محمد الصياد *

مع تزايد عدد المنظمات الدولية التي تهجرها الولايات المتحدة سواء بالانسحاب، أو بتعليق عضويتها، أو أنشطتها فيها، فإن الأصوات التي راحت تنعى العولمة ورموزها، هي الأخرى في تزايد

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ليست خافية الظروف العصيبة التي تجتازها منظمة التجارة العالمية، منذ أن عطّل اللاعبون الكبار في الاقتصاد العالمي، الجولة التاسعة من مفاوضات تحرير التجارة العالمية في إطار المنظمة التي بدأت في الدوحة عام 2001، قبل أن تجيء الحرب التجارية الأمريكية الصينية، وجائحة كورونا، وتزيدا الأمور تعقيداً. لتأتي المفاجأة الكبرى التي لم يتوقعها أحد، لا في أروقة مقر المنظمة في جنيف، ولا في وزارات التجارة للدول الأعضاء، فقد فاجأ رئيس المنظمة البرازيلي، روبرتو أزيفيدو، الجميع بتقديمه استقالته من منصبه اعتباراً من 31 أغسطس/‏‏ آب المقبل. وقد كان مقرراً أن تنتهي ولايته الثانية (4 سنوات) في سبتمبر/‏‏ أيلول 2021.

القريبون من أجواء أعمال المنظمة في جنيف، ومن كواليس مفاوضاتها، يرجحون أن يكون سبب الاستقالة، عدم نجاح أزيفيدو في التأثير في المقاربة الحمائية التي باتت تعتمدها الولايات المتحدة في علاقاتها التجارية الخارجية، ومعارضتها لكل ما يتم طرحه من مبادرات لتسيير عمل دوائر المنظمة في جنيف، وآخرها رفضها إعطاء الموافقة على المرشحين لملء الشواغر في هيئة استئناف الأحكام، وهي هيئة مهمة خاصة بالفصل في النزاعات التجارية. لذلك يعتقد الأوروبيون خصوصاً، وعاصمة اتحادهم بروكسل، أنه مع رحيل أزيفيدو، ستفقد المنظمة أحد المدافعين عن أقنية التجارة المفتوحة، واتفاقيات ومبادرات التعاون الدولي المتعدد الأطراف، بما يقع على هوى الرئيس ترامب، وطاقم إدارته اللذين يفضلان سياسات التعاون ثنائي الأطراف، المستند إلى أدوات القوة الأمريكية. بل إن أحد الأعضاء السابقين في هيئة استئناف جهاز فض المنازعات التجارية في المنظمة، لم يتوان عن اتهام أزيفيدو ب«افتقاد الشجاعة الكافية لاتخاذ مواقف حازمة في القضايا الرئيسية النابعة من مبادئ وقواعد عمل المنظمة؛ وأنه كان يخشى مواجهة الولايات المتحدة، على عكس سلفه، الأوروبي (الفرنسي) باسكال لامي». وهذا كلام تعوزه الدقة، فالذين كانوا قريبين من أجواء عمل المنظمة في جنيف، يعرفون تمام المعرفة، أن سلفه (باسكال لامي) الذي قاد المنظمة خلال الفترة من 2005 إلى 2013، لم يفعل أكثر مما فعل أزيفيدو.

الخلاف التجاري الأمريكي، الصيني، هو أكبر من قدرة المنظمة برمتها، ولوبياتها الكبرى، بما فيها لوبي الاتحاد الأوروبي. منظمة التجارة مهددة باللحاق بتلك المنظمات الدولية المتعددة الأطراف، التي تشكل أعمدة العولمة الاقتصادية العالمية، التي طالتها دبلوماسية الانعزال الأمريكية، مثل اتفاق باريس للمناخ، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، ومنظمة الصحة العالمية، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية التي انسحبت منها واشنطن في عام 1996 ولم تعد إليها حتى اليوم.

ومع تزايد عدد المنظمات الدولية التي تهجرها الولايات المتحدة، فإن الأصوات التي راحت تنعى العولمة ورموزها، هي الأخرى في تزايد في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا. وهذه الأصوات لم تتأخر في نشر نعيها إعلامياً، وإعلانياً، لما أسمته «التعددية»، رداً على استقالة رئيس منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو، معتبرة إياها دليلاً ساطعاً على تضاؤل الشخصية الاعتبارية للمنظمة التي تُعتبر أكثر الأطر العالمية المتعددة الأطراف تمثيلاً، بعد إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. وإذا كانت هذه الأصوات محقة في هذا التشخيص للعلل التي بدأت تطفو على سطح النظام الدولي المتقادم، فإن البديل ليس موجوداً وليس في الأفق ما يشي بقرب تبلوره، وظهوره على السطح. ولذا فإن على العالم أن يتكيف مع مرحلة، قد تطول وقد تقصر، يكون فيها الدور الأمريكي المحوري في هذا النظام، في حالة كمون، إلى أن تُحسم أمور الصراع المندلع منذ فوز الرئيس ترامب بالرئاسة، بين الجمهوريين، والديمقراطيين، والذي لا يُتوقع أن تحسمه نتيجة الانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر/‏‏ تشرين الثاني المقبل.

* كاتب بحريني