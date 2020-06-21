المعارض + التكنولوجيا = بداية التعافي الاقتصادي

سيف محمد المدفع *

«تطعيم» قطاع المعارض والمؤتمرات بالتكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة هو أحد الحلول المبتكرة المثالية التي تضمن سلامة الزوار والعارضين، وتثري تجربة المشاركين.

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لا يخفى على أحد أن جائحة الفيروس التاجي لم تترك قطاعاً اقتصادياً إلا وأثرت فيه سلباً بشكل غير مسبوق، ولعل قطاع المعارض والمؤتمرات كان من القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة مع إلغاء وتأجيل الآلاف من هذه المعارض التي كان يقدر عددها في السابق بحوالي 32,000 معرض ينظم سنوياً. هذا بالتأكيد عدا عن التحديات الكبيرة التي فرضها فيروس (كوفيد-19) على القطاع والشركات العاملة فيه كتأثر القطاعات الداعمة مثل السفر والسياحة، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وانخفاض الإنفاق وتغير عادات الاستهلاك، وإفلاس العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى الشركات الكبيرة.

وعلينا أن نضع في اعتبارنا أن الاقتصاد العالمي يمر حالياً بفترة إعادة هيكلة واستراحة إجبارية كما أحب أن أطلق عليها، وأن مفهوم التحول الرقمي بات يطغى على كل نشاطات الاقتصاد والمجتمع. وقد يبرز متشائمون يقولون بأن جائحة كورونا قد وضعت المسمار الأخير في نعش قطاع المعارض، وأن هذا القطاع ينازع أنفاسه الأخيرة ولن ينقذه سوى اكتشاف لقاح للفيروس. واسمحوا لي أن أعتبر هذه النظريات بعيدة كل البعد عن الواقع، ونحن في دولة الإمارات نؤمن بأن التحديات منبع للفرص، وأن قطاع المعارض والمؤتمرات سيكون قاطرة النمو المقبل للاقتصاد العالمي، كيف ولماذا؟ دعوني أخبركم.

صحيح أن اقتصاد ما بعد الكورونا يختلف عما قبله، ولكن الاختلاف بالتأكيد يعني ضرورة اعتماد تغيرات قد لا تكون جذرية بالكامل، ولكنها قد تكون كافية لإعطاء دفعة قوية للقطاع ليقود الاقتصاد في مرحلة التعافي. ولكي أكون واضحاً أكثر، يمكنني القول بأن «تطعيم» قطاع المعارض والمؤتمرات كما نعرفه بالتكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة هو أحد الحلول المبتكرة المثالية التي تضمن سلامة زوار وعارضي المعارض، وتثري تجربة المشاركين في المعرض وتوسع الاستفادة للجميع. ويمكن بالتأكيد الاستعانة بتقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، والذكاء الاصطناعي لتحويل المعارض إلى منصات لصناعة مستقبل الاقتصاد العالمي. المعارض تقود النمو في كل القطاعات الاقتصادية بلا استثناء، وتأثيراتها في جميع القطاعات مباشرة وغير مباشرة، وقد كان هناك أكثر من 4.5 مليون شركة عارضة سنوياً في المعارض حول العالم، وذلك بحسب الاتحاد العالمي للمعارض. ما الذي يخبئه لنا المستقبل في هذا القطاع؟ الجواب ليس سهلاً، ولكنه في الآن ذاته ليس صعب التوقع. فنحن بحاجة إلى اليقين بأن تحفيز الاقتصاد العالمي وتسريع تعافيه يبدأ بقطاع المعارض، وبإيمان القائمين على وضع السياسات الاقتصادية على مركزية وجوهرية قطاع المعارض في جميع خطط التعافي، عندها فقط نستطيع أن نبدأ مسيرة التعافي.

نحن بحاجة إلى تضافر جهود جميع الجهات المعنية وصنّاع القرار وقطاع الأعمال في هذا الاتجاه، ووضع خارطة طريق بكيفية الاستفادة من التقدم التكنولوجي في تحسين وتطوير مفهوم المعارض التقليدي. مفهوم المعارض التقليدي لن يموت، والتاريخ دليل واضح على ذلك. فرغم انتشار الأوبئة السابقة، لم تندثر المعارض لأنه لا غنى عن التواصل المباشر والترويج للمنتجات والبضائع والخدمات، فهذا جزء لا يتجزأ من ثقافة الأعمال التي تجيدها البشرية. المطلوب إذن مواكبة الحاضر لكي نصنع المستقبل.

الظروف اليوم صعبة، نعم، التحديات عديدة، لا شك في ذلك، ولكن خطوة الألف الميل للتعافي الاقتصادي، تبدأ من قطاع المعارض والمؤتمرات، فلنستفد من الدروس والعبر، ولنوحد جهودنا ونخرج بأفكارنا خارج الصندوق الضيق. سيعود هذا القطاع أقوى، لأنه ببساطة قطاع أتقنا تفاصيله في دولة الإمارات، ولمسنا فوائده على اقتصادنا وأدركنا أهميته على مسيرتنا التنموية، وإن غداً لناظره قريب.

* الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لصناعة المعارض «أوفي»