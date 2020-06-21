منصة عربية متكاملة للثقافة المالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تنطلق، اليوم الأحد، سلسلة برامج «منصة مكاسب» للثقافة المالية التي تعد الأولى من نوعها قي منطقة الخليج العربي. وتضم المنصة الإلكترونية باقة متنوعة من البرامج التدريبية والخدمات الاستشارية والمعرفية التي تلبي احتياجات مختلف أفراد الأسرة في ظل الظروف الاستثنائية.و أوضح سعد الربيعان الشريك المؤسس لشركة «سلكة للمسؤولية الاجتماعية» ومنصة «مكاسب»: نسعى من خلال هذه المنصة إلى توفير الحلقة المفقودة في حياتنا اليومية التي تتزايد فيها الأعباء المالية على الأفراد والأسرة، والتي تضاعفت حاجتها مع تداعيات جائحة (كوفيد-19) التي خلّفت آثاراً اقتصادية ستكون الحياة بعدها مختلفة تماماً عما عرفناها. مضيفاً: جاءت «مكاسب» نتاج خبرات متراكمة في نشر الثقافة المالية منذ عام 2013، ونقدمها بوصفها مبادرة مجتمعية مشتركة مع منصة «زيفلوس».