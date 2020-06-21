شكرا لقرائتكم خبر عن الشركات الأمريكية تغلق 10 منصات للتنقيب عن النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة الهبوط للأسبوع الرابع عشر على التوالي، كما انخفضت منصات الغاز الطبيعي.
وبحسب بيانات شركة «بيكر هيوز»، أغلقت الشركات الأمريكية 10 منصات للتنقيب عن النفط في الأسبوع المنتهي الجمعة لتصل إلى 189 منصة.
كما تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمقدار 3 منصات خلال الأسبوع الجاري ليسجل 75 منصة.
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