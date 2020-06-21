دليل للالتزام التجاري في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أطلقت «اقتصادية دبي» دليلها التجاري الجديد والشامل «دليل الالتزام التجاري» على الموقع الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية. ويعزز الدليل الدور المنوط بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في حماية حقوق الأعمال وحقوق الملكية الفكرية للعلامات والوكالات التجارية، إلى جانب إسهامه في رفع نسب التزام التجار وتوجيههم نحو الممارسات المثالية، وتعزيز مستوى وعي المنشآت التجارية والمستثمرين، بالقوانين واللوائح والأنظمة والاشتراطات المعمول بها في إمارة دبي، إضافة إلى خلق بيئة أعمال متميزة للتجار والمستهلكين، وتقليل عدد المنشآت التجارية المخالفة.

ويسلط الدليل الصادر عن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، الضوء على أبرز المعلومات التي يحتاج اليها التاجر لحماية نشاطه التجاري، والتي صنفتها «اقتصادية دبي» على النحو التالي: حماية حقوق الملكية الفكرية، حماية الوكالات التجارية، حماية الأعمال، ممارسة الأنشطة التجارية، العروض والتنزيلات، والسحوبات والجوائز. ويقوم الدليل بشرح هذه المعلومات، لمساعدة التاجر على فهم الآليات المناسبة لممارسة الأعمال بناء على القوانين التجارية المعمول بها في الإمارة.

بيئة تنافسية صحية

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»: تتواصل جهود اقتصادية دبي ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في تعزيز بيئة العمل في الإمارة، بما يضمن حفظ حقوق التجار والمستهلكين، إلى جانب الحفاظ على جاذبية إمارة دبي للأعمال والأنشطة التجارية. ويأتي إطلاق «دليل الالتزام التجاري» ليؤكد هذه الجهود، من خلال تسليط الضوء على أبرز القواعد والضوابط اللازمة لحماية الأعمال وحقوق الملكية الفكرية للعلامات والوكالات التجارية، إلى جانب خلق بيئة تنافسية صحية.

وأضاف لوتاه: «من هذا المنطلق، ندعو مجتمع الأعمال إلى التعاون معنا، من خلال الاطلاع على الدليل، المتوفر على الموقع الإلكتروني، والالتزام بما ورد فيه من معلومات وتوجيهات وضوابط، الأمر الذي من شأنه أن يعزز ثقافة الوعي لدى الجميع، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وفهم كل طرف لمسؤولياته وواجباته وحقوقه».