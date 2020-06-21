الاقتصاد

تمديد تعليق الرحلات البحرية بأمريكا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية موافقة مجموعتها التجارية الرئيسية ممثلة ب «رويال كاريبيان والنرويجية وكروز لاين إضافة إلى كارنيفال» وشركات أخرى، على تمديد تعليق عملياتها حتى 15 سبتمبر/‏‏أيلول، بسبب تفاقم انتشار فيروس «» المستجد. وانخفضت أسهم «كارنيفال» 5.2%، وانخفض سهم «رويال كاريبيان» 6.9%، ولم تكن النرويجية أفضل حالاً، فقد أقفلت هي الأخرى بانخفاض 5.6%.

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