شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد تعليق الرحلات البحرية بأمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية موافقة مجموعتها التجارية الرئيسية ممثلة ب «رويال كاريبيان والنرويجية وكروز لاين إضافة إلى كارنيفال» وشركات أخرى، على تمديد تعليق عملياتها حتى 15 سبتمبر/‏‏أيلول، بسبب تفاقم انتشار فيروس «كورونا» المستجد. وانخفضت أسهم «كارنيفال» 5.2%، وانخفض سهم «رويال كاريبيان» 6.9%، ولم تكن النرويجية أفضل حالاً، فقد أقفلت هي الأخرى بانخفاض 5.6%.

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